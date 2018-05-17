Богомолец рассказала, как будет работать закон о трансплантации

Закон Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (№ 2386-а-1), принятый парламентом в четверг, 17 мая, даст тем, кто нуждается в пересадке органов, шанс на вторую жизнь - операции будут проходить под наблюдением государства и за его средства.

Об этом сообщила народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех украинцев с принятием важнейшего закона № 2386-1 о трансплантации! Сегодня в парламенте здравый смысл, наконец, победил популизм. И теперь каждый, кто потребует пересадки органа, сможет получить необходимую операцию под контролем государства и за счет государства, а также получить шанс на вторую жизнь", - констатировала политик.

Она напомнила, что принятый законопроект предусматривает внедрение "презумпции несогласия".

"Законом предусматривается внедрение "презумпции несогласия", то есть донором может стать только человек, который дал свое письменное согласие на посмертное изъятие органов или, если ни волеизъявления она не оставила, - при условии письменного согласия его близких родственников. Ни при каких условиях не могут быть донорами граждане, погибшие в зоне АТО, дети-сироты, а также неопознанные лица. Финансирование трансплантации осуществляться на 100% за счет государства - во избежание злоупотреблений и рисков, связанных с незаконным донорством ", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, закон о трансплантации позволит ежегодно спасать более 5 тыс. жизней.

"Принятие этого закона позволит спасти жизни более 5000 украинцев ежегодно, требующих пересадки органов. Из них трансплантации почки нуждаются более 2500 пациентов, печени - около 1500 пациентов, сердца - более 1000 человек, костного мозга - 300. Все потребности этих людей в течение двух лет будут полностью обеспечены", - убеждена народный депутат.

Ольга Богомолец рассказала, что для хранения данных людей, нуждающихся в трансплантации, будет запущена Единая государственная информационная система.

"По закону, в ближайшее время начнется создание сети трансплант-координаторов, а также будет запущена Единая государственная информационная система, где будут храниться данные реципиентов, нуждающихся в трансплантации, и потенциальных доноров - тех, кто дал свое письменное согласие на посмертное изъятие органов. Эта система в автоматическом режиме будет определять иммунологически совместимого донора и пациента, и в случае смерти донора - в сжатые сроки будет проводиться операция. Такая система существует во всех развитых странах мира и позволяет обеспечит соблюдение очередности и справедливости при распределении анатомического материала, то есть избежать возможных ошибок и коррупционных рисков", - заверила глава профильного комитета.

Также она сообщила о внедрении государственной информационной политики для формирования позитивного отношения в украинском к донорству.

"Сделано большое дело, теперь слово за нами. Каждый из нас, став после смерти донором, может спасти жизнь 8 другим, еще живым людям. Поэтому в законопроекте предусматривается внедрение государственной информационной политики, которая должна формировать позитивное отношение к донорству анатомических материалов в нашем обществе", - заявила политик.

По мнению парламентария, закон о трансплантации открывает новую эру в развитии системы здравоохранения Украины.

"Сегодня мой законопроект активно поддерживали как мои коллеги-депутаты в сессионном зале, так и граждане с пересаженными органами, собравшихся под стенами Верховной Рады. Совместными усилиями мы этого добились - 250 голосов "за"! Теперь ждем подпись председателя Верховной Рады и президента. Этот закон открывает новую эру в развитии украинской системы здравоохранения и дает веру пациентам и врачам в том, что будущее в украинской медицины - есть! Мы еще на один шаг приблизились к цивилизованной современной системе здравоохранения. Спасибо всем, кто поддержал мой законопроект "- подытожила Богомолец.