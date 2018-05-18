В Украине успешно завершились испытания ракетного комплекса "Скиф": фото и видео

В Украине завершились испытания новой модификации ракетного комплекса "Скиф".

Во время испытаний в Черниговской области были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". При этом все определенные цели были успешно поражены, передает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро "Луч".

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника.

Напомним, в ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что в Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф".