"Изнасиловали неестественным способом". Полицейские попали в очередной скандал, видео

Патрульные полицейские жестко, с наручниками задержали мужчину, который купил в магазине обувь.

Она не подошла ему по размеру, и когда покупатель попытался ее вернуть, магазин отказался, после чего мужчина вызвал полицию для того, чтобы разобраться в ситуации. Полицейские вместо этого провели задержание "дебошира".

Мужчина пытался выяснить, какое правонарушение он совершил, но так и не дождался ответа. Видео опубликовал на своей странице в канале активист запорожского "Дорожного контроля" Александр Куницкий.

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"Очередной пример невероятно высокопрофессиональных действий новых патрульных. Сразу стоит отметить, что не опубликованном ниже видео не процесс съемки фильма для взрослых, а реальное задержание гражданина отреформированными патрульными. Но самое интересное в этой ситуации заключается в том, что задерживают человека, который сам же и вызвал патрульных - он купил в магазине обувь, хотел ее вернуть, в магазине отказались возвращать деньги, человек вызвал патрульную полицию, которая, по непонятным причинам, решила изнасиловать его неприродним способом", - прокомментировал видео блогер Александр Волков, освещающий деятельность патрульной полиции.