Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов на Луганщине: фото

На Донбассе российские войска прикрываются мирными жителями, сместив акцент на обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов временно оккупированных городов и поселков

По данным источников на захваченной территории, боевики разместили бронетехнику у домов пгт Донецкий в Луганской области, пишет в Facebook глава "Правой справы" Дмитрий Снегирев.

При этом 20 мая и ранее из района этого поселка велся обстрел позиций ВСУ, в том числе крупным калибром.

"В отчете ОБСЕ за 16 мая говорится следующее: 15 мая БПЛА наблюдателей обнаружил танк Т-64 в жилом районе Верхнешироковского (85 км к югу от Донецка), танк T-72 в жилом районе Пикуз (92 км к югу от Донецка), а также два танка T-72 и три самоходные гаубицы "Гвоздика" в Безыменном (100 км к югу от Донецка)", — пишет Снегирев.

Как отмечает источник, несмотря на предоставленные Кремлем и боевиками заверения в соблюдении режима тишины, оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ из жилых районов, чем сознательно подвергают опасности мирных жителей и, таким образом, пытаются "принудить Украину к плохому миру".

Напомним ранее сообщалось, что у поселка Троицкое Луганской области (находится на Светлодарской дуге) бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.