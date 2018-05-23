На Троицу-2018 назначили дополнительные поезда

На период с 25 по 29 мая – время, когда украинцы празднуют Троицу-2018 – "Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда. Всего в эти дни будут курсировать 17 дополнительных поездов.

Как сообщили в компании, поезд № 755/756 Киев – Львов отправится из столицы в 23:31 25 и 28 мая, прибытие в Киев в 5:43 следующего дня. В обратном направлении отправление из Львова в 23:00 и прибытие в столицу в 5:18 следующего дня.

Поезд № 151 Киев – Херсон осуществит рейсы 28 мая с отправлением из столицы в 08:00 и прибытием в Херсон в 18:57. В обратном направлении отправление назначено на 09:30, а прибытие в Киев – на 19:16.

Читайте также Почему на Троицу нельзя купаться и зачем дома и храмы украшают березами

Поезд № 223/224 Киев – Одесса будет курсировать 28 мая с отправлением из столицы в 7:38 и прибытием в Одессу в 18:15. В обратном направлении отправление назначено на 11:07 и прибытие в Киев – на 20:37.

Поезд № 272/271 Одесса – Харьков 24, 26 и 28 мая выедет из Одессы в 16:01, а прибудет в Харьков в 8:02 следующего дня. Из Харькова состав отправится 25, 27 и 29 мая в 16:13 и прибудет в Одессу в 9:03.

Также "Укрзализныця" назначила на Троицу дополнительные рейсы графиковых поездов.

Билеты на дополнительные поезда уже можно приобрести в железнодорожных кассах, а также онлайн.

Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день.