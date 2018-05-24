В Сумах наказали ректора вуза за отправку студентов на практику в Крым

Ректора Сумского педагогического университета Юрия Лянного, который делегировал студентов на производственную практику в Крым, Министерство образования и науки наказало выговором. Дополнительную проверку проводят СБУ и Нацполиция.

"В связи с тем, что ректор данного ВУЗА не обеспечил устранение недостатков в работе университета, которые были обнаружены при очередной проверке, то выговор касается и других претензий", - цитирует 24 канал председателя директората высшего образования МОН Олега Шарова.

Отмечается, что последняя группа туристов вернулась с территории оккупированного украинского полуострова лишь две недели назад.

"Наш поход заключался в том, чтобы мы усилили определенную категорию сложности, ведь это входило в программу усиления спортивного мастерства – это у нас есть такая пара в институте на нашей кафедре", - прокомментировал поездку один из студентов.

Сообщается, что Лянного уже лишили прибавки к зарплате. Сейчас Минобразования ходатайствует в СБУ для проведения дополнительных следственных действий, поскольку в вузе ранее сообщали, что поездку студентов на оккупированную территорию согласовывали с данным ведомством.

"Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области прохождение практики студентами не согласовывалось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Напомним, ранее ректор вуза Юрий Лянной пояснил журналистам, что студенты учатся на специальности "туризм", поэтому на территории Украины для них пройти практику негде.