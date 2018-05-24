В Крыму после открытия Керченского моста оккупанты задумали новую масштабную стройку

В захваченном Российской Федерацией Крыму оккупанты задумали строительство двух технопарков, один из которых будет специализироваться на судостроительной отрасли.

Объекты планируют построить в Керчи, рассказала так называемая "замминистра экономического развития" полуострова Светлана Сирота в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет РИА Новости.

По ее словам, под создание технопарков хотят отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 гектара.

"Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории… и другие объекты", — заявила псевдочиновница.

Напомним, в апреле 2015 года РФ начала строить мост в Крым над Керченским проливом, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с полуостровом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.