Украина и Болгария совместно построят дорогу Одесса-Варна на деньги ЕС

Президент Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым договорились о совместном восстановлении дорожного полотна в Одесской области, которое ведет в направлении Рени и Варны.

"Также договорились активизировать строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Мы надеемся привлечь для этого материальные ресурсы ЕС. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну", - сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook.

Напомним, строительство автобана Одесса-Рени было одним из проектов экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

В январе 2018 года в Укравтодоре заявляли, что из общей длины дороги в 289 км, которую ремонтируют с 2016 года, осталось сделать 94 км. Работы были перенесены на весну.