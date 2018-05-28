"Путин не отдаст и пяди земли". Журналист назвал условие завершения войны на Донбассе

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что война на Донбассе завершится только тогда, когда закончится нынешняя Российская Федерация.

У президента РФ Владимира Путина "нет ни одной причины отступать", рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он будет эти переговоры вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти", — отметил собеседник.

По его словам, российский лидер "рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-нибудь псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать — и это будет такое Приднестровье навсегда".

"Но я думаю, что мы не дадим никакой власти это сделать, потому что это будет явное предательство. Это трудно будет завуалировать. А у Путина нет ни одной причины отступать. Он сейчас в порядке — в его понимании порядка", — добавил Муждабаев.

"Он, как нормальный фюрер, в окружении ликующей толпы. И денег пока достаточно. Он не пойдет на какие-то уступки, у него нет причин это делать. И пока ничего не изменится", — полагает журналист.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, говорил, что Россия слишком много инвестировала в войну на востоке Украины и поэтому "не уйдет с Донбасса быстро и легко".