Земля стекловатой, в Москву на танке Абрамс, Путин будет вечно: самые громкие высказывания Бабченко

Известного российского и украинского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы).

Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция. После переезда в Киев Бабченко сделал несколько громких заявлений, которые вызвали большой резонанс.

"Главред" собрал самые громкие высказывания журналиста после переезда в Украину.

"Земля стекловатой"

Одним из первых резонансных комментариев стала запись журналиста на известие о смерти сатирика Михаила Задорнова, в котором он отметил, что после смерти юмориста стало "одним говном меньше":

"Чувак внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо. Нет, я не ржу. Они не смешные. Я над ними, пидарасами, не смеюсь. Я их ненавижу.

Помер? Вот и отлично. Одним говном меньше. Земля стекловатой. Не скорблю. Земля стекловатой. Не скорблю"

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"Ни сочувствия, ни жалости, ни соболезнования родным"

На следующий день после крушения лайнера Минобороны Ту-154 над Черным морем, 26 декабря 2016 года, Бабченко заявил, что у него нет сочувствия по поводу гибели 80 штатных сотрудников министерства обороны:

"Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось... Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.

Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше"

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"Ну и х*р с ним"

Большой резонанс вызвал комментарий Бабченко после смерти артиста Михаила Державина. Он напомнил, что актер с 2003 года был членом "Единой России", в 2006 призывал Владимира Путина остаться на третий срок, а в 2007 стал доверенным лицом "ЕР":

"Скажите, а артисты в России- это какой-то отдельный вид людей, который по определению, априори, положительный, да? Как котики? Ну, потому что, как только умирает любой - вот совершенно любой - артист, так вся лента сразу: ах-ах, ох-ох, какая трагедия, боже-боже. Лезешь смотреть. Михаил Державин:

— член "Единой России" (с 2003)

— "лидеры "Единой России" - прелестные люди, которые сделали много для нашей страны" (2003)

— призыв к В.Путину остаться на третий срок (2006)

— доверенное лицо "Единой России" (2007)

Ок. С высказываниями "за" всё понятно. Лезешь смотреть высказывания "против". Ну, типа - остановите войну! Прекратите оккупацию! Прекратите репрессии!

Ноль. Тишина.

Пожимаешь плечами. Думаешь: жил человек, у которого была возможность возвысить свое слово против преступлений так, чтобы его услышали миллионы. Не сделал ни хрена. Молчал и жил в свое удовольствие.

Ну и х*р бы с ним как-то. Неа. Чота опять не"

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"Забыв про Крым, будут кидать цветы освободителям"

В августе 2017 года, спустя шесть месяцев после своего отъезда из России Бабченко написал, что обязательно вернется в Москву на натовском танке "Абрамс":

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.

Запомните этот твит"

"Гитлер тоже неплохие акварельки рисовал"

Отказался скорбеть журналист и по скончавшемуся актеру Олегу Табакову, поскольку тот стал доверенным лицом тирана и убийцы:

"Уже который раз, а я все словно студентка - удивляюсь, как впервые. Скажите, а это какой-то особый менталитет - раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был, да? Актер в России - это априори сын божий?

Я годами хороню своих знакомых и друзей. Годами моих знакомых и друзей отправляют в тюрьмы. Я годами жил в страхе, боясь любого ночного шороха. Годами ждал ареста. Годами подвергался травле. Годами боялся за свою семью. Я в сорок лет стал беженцем, без ничего, начиная заново сломанную жизнь. Я уже здесь, уже в новой стране, хороню своих новых знакомых! Десть тысяч смертей. Миллионы - миллионы!!!! - сломанных судеб, разрушенных жизней.

Я их ненавижу. Ненавижу, бл*дь. И тут мне говорят - ах, как он сыграл Кота Матроскина...

Эммм... Что? Извините, вот вы сейчас серьезно? Искермаса он, бл*дь, сыграл. Когда Буковскому на тюрьме в больничке ноздри трубкой для принудительного кормления рвали.

Талант в этом случае - отягчающее обстоятельство. А совсем не индульгенция. Нет, друзья мои, ровно напротив. Талант отягощает участь подлеца.

Гитлер тоже, говорят, неплохие акварельки рисовал.

Давайте поскорбим по художнику"

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"Путин будет навечно"

Комментируя в январе 2018 года новость о готовящейся пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Бабченко напомнил, что в России нет президента, а есть узурпатор власти:

"В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется "до мышей". Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой "пресс-конференции Президента", потому что в России нет никакого Президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго. А Путин будет навечно. Удачного просмотра!"

"Гори, гори ясно"

После пожара в Кемерово в нескольких постах Бабченко заявил, что это кара россиянам за глупость, Крым и Донбасс.

"Дорогие мои либеральные соотечественники. Все, кто мне пишет сейчас слова укора. Призывает "опомниться", говорит, что им за меня стыдно и прочую высокоморальную х*йню. Поймите, пожалуйста, одну простую вещь. Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой жизни - это пожары и смерти, то - гори гори ясно.

Если единственные моменты, когда ваши великодуховные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими, блядь, флагами, медведями, баллалайками, танками и градами, это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких - то пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день.

Если от убийств других людей ваших имперских имбецилов останавливают только собственные трагедии и если доходит только так, значит, пусть будет так.

Нах*й пошли. Ничего личного. Просто война.

Мне тут попадалась статистика - в результате войны тысяча двести детей в Украине остались без отцов. В коментах вот поправляют - тысяча семьсот восемьдесят.

Тысяча. Семьсот. Восемдесят. Детей.

И пока вы, бляди, всей страной не станете на колени перед каждым этим ребенком, я все ваши трагедии на х*ю вертел. Пока не выплатите репарации, не посмотрите в глаза каждой матери, не сходите на каждую могилу, не восстановите все уничтоженное, не вылечите всех искалеченных, не проведете открытый процесс, не исполните приговор и не докажете, что вы изменились и осознали - нах*й идите. Так, надеюсь, доступно?"

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством Бабченко и подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления. Кроме того, по факту убийства журналиста в России открыли уголовное дело.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".