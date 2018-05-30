Порошенко распорядился дать Бабченко и его семье государственную охрану

Президент Петр Порошенко после обнародования всех фактов спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко заявил о намерениях предоставить семье российского журналиста государственную охрану.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал глава государства в Facebook.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Также СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".

Позже на пресс-конференции СБУ глава ведомства Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко было заранее спланированной инсценировкой, поскольку на журналиста российские спецслужбы планировали покушение.