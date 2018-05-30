В Киеве открытие "Книжного арсенала" вызвало ажиотаж: видео

Огромные очереди выстроились к помещению, где начал свою работу крупнейший книжный форум страны.
В Киеве 30 мая начал работу популярный интеллектуальный форум "Книжный арсенал".
Журналисты ТСН сообщают, что с первых минут открытия к зданию музея выстроились длинные очереди поклонников разнообразного чтива.
На крупнейший в стране книжный форум приедут гости из 30 страны, в нем принимают участие около 200 писателей и 150 издательств. В рамках мероприятия пройдет несколько сотен дискуссий и встреч с полюбившимися авторами.
"Книжный арсенал" будет длиться в Киеве с 30 мая по 3 июня.
Напомним, в Раде озаботились книгой, которая "популяризирует гомосексуализм в детском возрасте и развращает малолетних". Речь идет о книге о сексуальном воспитании "Откровенный разговор про "ЭТО".