В Киеве открытие "Книжного арсенала" вызвало ажиотаж: видео

В Киеве 30 мая начал работу популярный интеллектуальный форум "Книжный арсенал".

Журналисты ТСН сообщают, что с первых минут открытия к зданию музея выстроились длинные очереди поклонников разнообразного чтива.

На крупнейший в стране книжный форум приедут гости из 30 страны, в нем принимают участие около 200 писателей и 150 издательств. В рамках мероприятия пройдет несколько сотен дискуссий и встреч с полюбившимися авторами.

"Книжный арсенал" будет длиться в Киеве с 30 мая по 3 июня.

Напомним, в Раде озаботились книгой, которая "популяризирует гомосексуализм в детском возрасте и развращает малолетних". Речь идет о книге о сексуальном воспитании "Откровенный разговор про "ЭТО".