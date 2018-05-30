"Хрен там. Не дождутся". "Воскресший" Бабченко написал первый пост в соцсети

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого оказалось ранее спланированной спецоперацией СБУ, написал свой первый пост в социальной сети.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело", - написал он в Facebook.

Напомним, в международных организациях ОБСЕ и Репортеры без границ осудили спецоперацию СБУ, высказав возмущение в связи с распространением заведомо ложной информации.

Ранее в СБУ обнародовали видео задержания заказчика "убийства" Бабченко.