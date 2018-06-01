СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в воинской части под Винницей

В воинской части 3028 в городе Калиновка Винницкой области произошла вспышка кори. Инфекция уложила на больничные койки 69 военнослужащих.

Из-за того, что инфекционное отделение Калиновской центральной райбольницы закрыто на ремон, больных лечат в Виннице и Хмельнике, пишет "День".

"Причину распространения инфекционного заболевания уже обнаружили. 19 апреля в воинскую часть прибыло молодое пополнение из Львовской области. Через две недели, трое военнослужащих из этой команды обратились к нам за медицинской помощью, у них были явные признаки заболевания корью", - сообщил начальник медицинской службы воинской части 3028 майор Николай Рябоконь.

При этом, по его словам, все новобранцы, прибывшие на службу в часть, имели справки о прививках.

Напомним, в Украине в апреле была зафиксирована вспышка кори, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что ее причиной является низкий охват вакцинации населения от болезни.