Озеро фекалий. Под Мелитополем из-за украденного коллектора под угрозой оказался памятник ЮНЕСКО

В Запорожской области, под Мелитополем похитители металла украли коллектор, из-за чего ядовитый поток нечистот разливается по лесу, попадает в почву и уже начал уничтожать деревья.

Уже в нескольких сотнях метров расположен национальный заповедник "Каменная могила", внесенный в реестр памятников ЮНЕСКО, говорится в материале ТСН.

Отмечается, что вблизи города стоит очень неприятный запах. Сотни квадратных метров леса сейчас затоплены фекальными водами, которые образовали сразу несколько огромных озер.

Коллектор, через который должна отводиться канализация из Мирного, демонтировали искатели металла. Все сточные воды стекают прямо в лес, говорят жители 4-тысячного поселка.

Председатель местной территориальной общины от журналистов скрывается, его телефон выключен. Так же не желают общаться и его заместители. В райгосадминистрации говорят, деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать.

"В текущем году были выделены средства из областного экофонда в размере 500 тысяч гривен на реконструкцию очистных сооружений, мощность составляла 1000 кубических метров, но голова обратился с просьбой уменьшить мощность с тысячи на 500 метров кубических в сутки", — говорит председатель Мелитопольской РГА Сергей Селевич.

Поселковый председатель исчез, найти его районные чиновники не могут, и уже обратились за помощью в полицию. Тем временем, уже за несколько сотен метров от зоны бедствия – заповедник международного значения "Каменная могила", к которому может дойти ядовитое подтопления.

Напомним, ранее мсторик рассказала о двух "черных метках" Украине от ЮНЕСКО.