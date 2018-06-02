В Южном боевики безжалостно выжигают дома местных жителей

В поселке Южное Донецкой области, которое украинские военные взяли под свой контроль, боевики самопровозглашенных республик обстреливают дома местных жителей из минометов и артилерии.

"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью покидают дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает 24 канал, боевики ведут обстрел с териконов. Под особенным прицелом – автомобили, под обстрел даже попала скорая помощь. Поэтому в случае необходимости местные жители и военные вывозят вещи на тачках, а населенный пункт покидают только пешком.

"Было сказано с той стороны, что они из-за 100 человек не собираются держать это село. Они гражданским сказали, что их сотрут, сожгут вместе с селом", - рассказал военнослужащий 24 бригады им. короля Данила ВСУ Игорь.

Напомним, в Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.