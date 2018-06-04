Порошенко гневно прокомментировал приговор Сущенко

Президент Петр Порошенко заявил, что надуманный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в России является демонстрацией того, что Кремль не остановится не перед чем.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинский. Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе", - написал Порошенко в Facebook.

Напомним, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговора Сущенко.