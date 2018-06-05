На Тернопольщине львица атаковала подростка: видео 18+

В частном зоопарке в селе Торское, что на Тернопольщине, львица совершила нападение на подростка.

Видео инцидента, снятом матерью пострадавшего, было опубликовано на канале "Новини Тернополя" портала YouTube.

Известно, что инцидент произошел на минувшей неделе, 29 мая, однако огласку получил только сейчас.

На видео заметно, что подросток баловался и дразнил львицу. Животное же в ответ схватило его левую руку и укусило. В результате инцидента подросток угодил в больницу с тяжелыми ранами. По словам медиков, ему понадобится пересадка кожи.

Работники зоопарка села Торское утверждают, что ранее львица никогда не проявляла агрессии и обещают возместить все расходы на лечение подростка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае тигр заживо съел пенсионерку.

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