Аваков предложил запрет для жителей Донбасса на участие в выборах после освобождения

После того, как оккупированные районы Донбасса будут освобождены, местным жителям нужно временно запретить участвовать в выборах в центральные органы власти.

Такое мнение в четверг, 7 июня, высказал глава украинского МВД Арсен Аваков во время своего выступления на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве.

"Когда мы говорим о деоккупации, то я настаиваю, что выборы в местные советы должны проходить сразу, чтобы мы получили легитимную власть, которая будет сотрудничать с центральным представителем власти Украины. Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборах на этих территориях в центральные органы власти", − цитирует чиновника агентство "Укринформ".

По словам Авакова, такой запрет вполне ложится в русло мирового опыта. Ранее его можно наблюдать в Испании.

Глава МВД подчеркнул, что запрет необходим ради того, чтобы избежать возможных обострений на Донбассе в будущем.

"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться там новым гражданским институциям, нормальной дискуссии, прессе, и тогда уже спокойно проводить выборы. В ином случае это снова приведет к обострению, столкновениям и мы не получим эффект мирного процесса", − подытожил Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков анонсировал полицейскую операцию по возврату Донбасса без ВСУ.