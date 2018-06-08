Полиция закрыла популярный киносайт: стала известна причина

Правоохранителями прекращена деятельность пиратского сайта "kinoprostir.com", заявили в Департаменте киберполиции Нацполиции.

При этом правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который был администратором ресурса.

Полицией по месту его жительства был проведен обыск, во время которого "изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к этой противоправной деятельности".

Изъятую технику направили на экспертизу. После ее результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта подозрения, рассказали в полиции.

Кроме того, оперативники отметили, что сервер ресурса находился за пределами Украины, но 8 июня его работа была прекращена.

Последние три года сайт "kinoprostir.com" предоставлял возможность пользователям без разрешения правообладателей, воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений, в тому числе украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Общая сумма ущерба, причиненного компаниям составляет более 2,5 миллиона гривен.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 УК (нарушение авторского права и смежных прав).

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее хакеры заблокировали сайт украинского министерства, пригрозили удалением всех данных.