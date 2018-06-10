Названы разрешенные для купания пляжи Киева: список

В Киеве полностью готово к эксплуатации 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды.

"В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Днепровском районе:

9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Передмостна Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";

4 зоны отдыха: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки".

В Оболонском районе:

2 пляжа: "Вербный", "Пуща-Водица";

5 зон отдыха: "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская".

В Деснянском районе:

пляж "Черторый"; 2 зоны отдыха: "Троещина", "Алмазная".

В Голосеевском районе:

пляж "Галерный".

В Дарницком районе:

2 зоны отдыха: "Осокорки" и "Солнечная".

В Святошинском районе:

зона отдыха "Святошин".

В Подольском районе:

2 зоны отдыха: "Голубая", "Синеозерная".

В Соломенском районе:

зона отдыха "Совская балка".

В пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного патруля".

Отмечается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году кроме них этот сертификат получили пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

Напомним, в соцсети опубликованы фотографии крупнейших городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым – Алупки и Ялты. Пользователи показали пустые пляжи в разгар туристического сезона.