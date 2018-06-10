Правозащитник: Похудевшего на 30 кило Балуха голодающим не считают, его перестал посещать врач

После того, как в захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух перешел на сухари и кисель, администрация СИЗО сняла его с учета.

Об этом заявила руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, пишет "Крым.Реалии".

Правозащитница напомнила, что Балух держал полную голодовку первые 20 дней, затем его убедили употреблять минимальный набор продуктов (50-70 граммов сухарей из черного хлеба, овсяный кисель и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов".

"Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет", – рассказала Скрипник.

При этом она отметила, что Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя "обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку".

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.