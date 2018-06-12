МИД Украины потребовал исправить статью Deutsche Welle о "гражданской войне" на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины возмутилось статьей немецкого издания Deutsche Welle, в которой вооруженный конфликт на Донбассе назван гражданской войной.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

"Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом", - добавила она.



Речь идет о материале, посвященном встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине, который вышел в англоязычной версии DW в понедельник, 11 июня.



Ранее украинских дипломатов возмутила публикация на страницах британской газеты The Times - в иллюстрированном материале о российских стадионах, принимающих ЧМ-2018 по футболу, Крым изображен на карте как часть России. Посольство Украины потребовало исправить ошибку в соответствии с официальной позицией Киева.