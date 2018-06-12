Племянница главы Минюста оказалась владелицей квартир и авто на миллионы

Племянница главы Минюста Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Отмечается, что в период с 2015-го 2016 год Кличук приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых - примерно 7 млн грн. При этом собственных доходов на такие покупки племянница министра не имела, - будучи студенткой, девушка работала младшим экономистом и помощником бухгалтера.

Обе квартиры Кличук купила в 2015 году. Это двухкомнатные апартаменты 85 квадратных метров в киевском ЖК "Панорама" на Евгения Коновальца, 44А. Аналогичные сейчас стоят около 3,5 млн грн. А также двухкомнатная квартира в 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В. Ориентировочная стоимость сегодня - 2,5 миллиона гривен.

Ни в одной из этих квартир девушка не проживает.

А в сентябре 2016 года, студентка стала обладательницей нового автомобиля Lexus NX200 (ориентировочная стоимость - более 1 млн грн.).

Мать Кличук - Оксана Петренко - ранее участвовала в бизнес-структурах своего брата - нынешнего министра юстиции Павла Петренко, но сейчас она работает преподавателем в Черновицком национальном университете Федьковича. Отец - врач. Доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы приобрести даже один автомобиль.

По словам самой Кличук, ей помогала вся семья. Мать Божены озвучила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок бабушки, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука.

Сам Роман Кличук в комментарии сообщил, что помогает племяннице финансово с обучением и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто. Павел Петренко также отверг свое участие в приобретениях племянницы.

Напомним, в мае экс-замглавы Администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов опубликовал видео, на котором, по его словам, министр юстиции Павел Петренко развлекается на дискотеке с девушками в фешенебельном отеле. "Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из "Народного фронта" танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort", - написал Портнов в Facebook.