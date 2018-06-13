НАБУ ведет расследование в отношении чиновника из окружения Порошенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с 15 февраля 2018-го начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение в среду,13 июня, опубликовало новостное агентство "Интерфакс-Украина". Согласно данным журналистов, речь идет о заместителе главы Администрации президента Алексее Филатове.

"Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", − заявили в НАБУ.

Напомним, ранее стало известно о готовящихся подозрениях для двух нардепов и министра.