В Украине свидетельство о рождении можно будет оформить по электронке

В родильных домах Украины регистраторы будут оснащены планшетами, с помощью которых смогут регистрировать новорожденных, а родители будут моментально получать электронное свидетельство о рождении малыша.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, в столичном роддоме №5 уже тестируется пилотный проект данной программы.

"Благодаря планшетам можно будет мгновенно направить сведения для проведения неотложной государственной регистрации малыша и регистрации места жительства, подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка. Даже записаться в электронную очередь в детский сад. И все это – прямо в родильном", – сказал министр Павел Петренко.

По его словам, свидетельства о рождении формируются в электронном виде, а если родители захотят получить бумажный вариант, они могут сделать это на следующий день в роддоме, заказав доставку курьером или лично посетить любой отдел ЗАГС по Украине.

"Если раньше сервис по получению свидетельства о рождении в родильном занимал сутки, то сейчас это можно сделать за несколько минут, возле постели молодой мамы. Сегодня мы запустили этот проект в Киеве. Далее к нему присоединяться медицинские учреждения в областных центрах", - заявил министр юстиции.

Такая услуга пока доступна только в 472 роддомах Украины. С момента запуска проекта было выдано 307 тысяч свидетельств о рождении младенцев в медицинских учреждениях, а в 2018 году, две трети первых документов малыши получают в родильных домах.

Напомним, школьники всех украинских школах с 2018 года будут получать по окончании первого класса не традиционный табель, а свидетельство достижений.