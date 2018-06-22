На Донбассе украинский снайпер-морпех уничтожил пулеметчика боевиков "ДНР": видео

В зоне проведения ООС в Приазовье снайпер украинской морской пехоты провел ликвидацию пулеметчика-боевика "ДНР".

Соответствующий видеоролик опубликовано на своей странице в Facebook "снайперский" волонтер Serg Marco.

"Выстрел, за который можно было бы получить нехилое уважение на соревнованиях. Если бы, конечно, на соревнованиях было упражнение "высунуться из окопа в 300 м от работающего пулеметчика и стрелять в голову с неудобного положения", − написал он.

Согласно данным украинских военнослужащих, изначально пулеметчик "9-го отдельного мотострелкового полка" группировка "ДНР" решил начать стрельбу по позициям украинских морпехов. Снайпер сделал выстрел, ориентируясь на вспышки пулеметных очередей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в украинской разведке назвали потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки.