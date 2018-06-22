Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве потеплеет после ощутимого похолодания

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве после ощутимого похолодания потеплеет в понедельник, 25 июня.

В столице в воскресенье, 24 числа, не ожидаются существенные осадки, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Потепление возобновится с понедельника", — отмечается в сообщении.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что 23 июня в Киеве температура воздуха днем не превысит +19 (22 числа ожидалось до +30), 24 числа — 20… 22 градуса со знаком плюс, возможен дождь.