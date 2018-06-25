"Выпустили джинна из бутылки": реакция соцсетей на погром поселения ромов во Львове

Произведенный радикалами в субботу, 23 июня, погром в поселении ромов на окраине Львова, вызвал широкий резонанс и в обществе в целом, и в украинском сегменте социальной сети Facebook.

"Скажу честно: про радикалов, черносотенцев и прочую мразь я читала только в учебниках истории. Оказывается, они есть, и они рядом. В XXI веке. И теперь исход понятен. Если государство не займется этим вплотную, они займутся государством", − написала телеведущая и генпродюсер телеканала "Zik" Наталья Влащенко.

По мнению известного волонтера Юрия Касьянова, погром напрямую был вызван тем фактором, что украинское государство устратило монополию на силу.

"Кровавое нападение на лагерь ромов во Львове - это следствие того, что государство утратило монополию на силу. Десятки всевозможных парамилитарных формирований, неформальные и формальные "варты", "дружинники", и обыкновенные титушки беззастенчиво и практически безнаказанно применяют силу против застройщиков и за застройщиков, против людей иной сексуальной ориентации и других взглядов, против депутатов, чиновников, и, конечно же, ромов", − написал он.

Коммерсант Сергей Марченко считает, что погромщики распоясались, имея за своей спиной политическую поддержку.

"Как мы будем реагировать на погромщиков? Как относимся к тому, что среди нас живут люди, для которых не проблема убивать за "неправильную" национальность или способ жизни? Сколько у нас таких "санитаров леса"? На что еще они готовы, если их вожди решат дать команду "фас"? Один очень авторитетный человек, понимая, что на выборах светит немногое, решил подстраховаться созданием частной армии. Сейчас он выпускает из бутылки такого джинна, которого обратно уже не запихнешь. Чтобы держать это движение в узде, надо постоянно повышать градус безумия и искать врагов. И тут у меня вопрос, дорогие сограждане. Понимаете ли вы, что будет, когда закончатся ромы?", − написал он.

Алена Балаба призвала рассмотреть погром ромского поселения в контексте евроинтеграции Украины и толерантности. "Европейские ценности − это не безвиз и лоукосты, не только возможность учиться, беспрепятственно ездить и пользоваться всеми благами цивилизации. Европейские ценности - это прежде всего уважение и понимание тех, кто рядом с вами. Это когда утром отправляешься за молоком и рогаликами, и первым здороваешься с темнокожей продавщицей. И вы улыбаетесь друг другу. А не злобно шипишь: "понаехали", − написала она.

"Во Львове в очередной раз напали на лагерь цыган. Одного зарезали. Нескольких травмировали. В их числе 30-летняя мама, которая собой закрывала 10- летнего ребенка от ножевых ударов. Все эти прекрасные события совершила праворадикальная группа под названием "Трезвая и злая молодежь". Иногда лучше бухать. И быть добрым! Еще лучше быть добрым всегда. Просто оставаясь человеком! У меня все. Радует только то, что реформы в стране решительны и хрущi гудуть летом особенно красиво! Только нужно помнить, что следующими после цыган точно будете Вы. Потому, что есть у революции начало, но нет у революции конца!", − поразмышлял над ситуацией коммерсант Евгений Черняк.

Главный редактор портала "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов порассуждал о лицемерии украинцев и игры "в оправдаловки".

"Так вот, дорогие друзья. Если молодые нацики режут цыган под Львовом и вы это одобряете - это, на мой взгляд, очень плохо. […]. Что хуже - когда вы начинаете играть в оправдаловки. Мол, цыгане в наших краях, преимущественно, асоциальны (ок), и поэтому понятно, когда возмущенная общественность, и никакой национальной ненависти здесь нет, а токмо обостренное чувство социальной справедливости […]. Нет. Не возмущенная общественность, а организованная группа малолетних персонажей из организации "Трезвая и злая молодежь", ранее - Lemberg Jugend. […] Вы одобряете то, что они сделали? Найдите в себе смелость сделать это честно и открыто", − написал он.

Напомним, накануне стало известно, что погибшим в результате нападения радикалов оказался 24-летний парень ромской национальности, а еще трое людей были госпитализированы с ножевыми ранениями. Затем в полиции сообщили о зарержании всех подозреваемых. Позднее стало известно, какая именно организация устроила нападение на ромское поселение и кем являлся погибший.