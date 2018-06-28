За три года работы Нацполиции из нее уволился каждый седьмой полицейский - аудиторы

С момента создания Национальной полиции в 2015 году и до сегодняшнего дня из нее уволилась почти одна седьмая всех принятых на работу сотрудников.

Как сообщает "Главком", в этом виноваты постоянные проблемы с финансированием Нацполиции. В 2016 и 2017 годах полицейские зачастую получали менее 50% необходимого им финансирования.

Аудит Нацполиции показал довольно неприглядную картину - постоянный отток кадров, изношенность материальной части, проблемы с ремонтом и заменой вышедшего из строя полицейского транспорта, махинации с госзакупками для обеспечения нужд полиции, практически неприкрытое воровство. Например, Главное управление Национальной полиции в Одесской области приобрело для себя акустическую систему и музыкальные инструменты на сумму почти 160 тысяч гривен - и это при учете крайне низкого материального обеспечения одесских правоохранителей.

Вполне логичным на этом фоне выглядит мнение аудиторов, что такое финансирование явилось основной причиной оттока людей из полиции. С момента образования патрульной полиции на службу вступило более 13 тысяч полицейских, а уже в течение 2016-2017 годов по различным причинам по собственному желанию уволилось 1944 человека, т.е. каждый седьмой.

При этом, отмечается, что 643 человека уволились на первом году службы.

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Напомним, что 7 ноября 2015 года вступил в силу закон о Национальной полиции, при этом документ, касающийся милиции украинского государства, утратил юридическую силу. Закон о Национальной полиции Верховная Рада приняла 2 июля 2015 года позже — 4 августа — документ подписал глава украинского государства Петр Порошенко.