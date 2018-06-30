В Сети появилось видео меткого выстрела украинского снайпера по террористу

В Сети появился видеоролик, на котором зафиксирован момент меткого выстрела снайпера Вооруженных сил Украины по террористу в зоне боевых действий в Донбассе.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал Макар Следопыт.

"Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Спасибо волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)", - отметил он.

Видео снимали весной 2018 года в окрестностях Донецкого аэропорта. Украинский снайпер стрелял с расстояния в 1647 метров.

"Украинские снайпера провели смену сепарского пулеметного расчета", - пошутил Следопыт в описании видео на YouTube.

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В пятницу, 29 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 34 раза открывали огонь по позициям украинских воинов, в частности, восемь раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Защитники Украины вели активную оборону и давали врагу адекватный ответ.