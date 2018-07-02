Памятник Пушкину в Золочеве упал от старости - полиция

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Золочеве Львовской области не был разбит вандалами, а упал из-за "старения и неблагоприятнной погоды".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львоской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что разрушение памятника произошло вследствие естественных причин - старения и неблагоприятной погоды", - сказано в сообщении.

Ранее мэр города Игорь Гринькив сообщил, что бюст разбили неизвестные. "Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. (...) Жаль, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов", - заявил Гринькив.

Градоначальник отметил, что не удивится, если произошедшим "воспользуются пророссийские СМИ и используют это в политических целях". "На самом деле, тут нет политики", - уверен он.