Генпрокуратура обвинила депутатов Госдумы во главе с Жириновским в финансировании "ЛДНР"

В Генеральной прокуратуре Украины заявили о сборе фактов причастности депутатов Государственной думы Российской Федерации к материально-техническому обеспечению незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г. Москвы, в марте - июня 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной В. Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещения соответствующих объявлений на сайтах партии и открытия пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре утверждают, что указанные депутаты предоставили представителю боевиков помещение в Москве для организационной работы.

Отмечается, что преступные действия реализовывались под руководством Жириновского, который сотрудничал с впоследствии ликвидированным лидером боевиков Гиви и на протяжении 2014-2017 годов предоставил террористическим организациям шесть автомобилей. Эти транспортные средства, по сведениям ГПУ, боевики использовали для реализации террористических актов против украинских военнослужащих и правоохранителей, в частности, на территории Донецкого аэропорта.

Напомним, журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том,как подвергался сексуальным-домогательствах со стороны одиозного политика, депутата Госдумы и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.