На Украину надвигаются дожди - синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 6 июля, в Украине станет немного больше дождей.

В Киеве в четверг, 5 числа, не будет существенных осадков, днем +25 +26 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине станет немного больше", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.