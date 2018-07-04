Социологи выяснили, что тревожит украинцев больше всего

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, в результате которого выяснилось, что выяснилось, что 67 процентов украинцев обеспокоены вооруженным конфликтом на Донбассе.

54 процентов - уровнем жизни, 42 - экономической ситуацией в стране, 23 - безопасностью Украины.

"По сравнению с 2016-2017 годами озабоченность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остаётся высокой. Политическая ситуация в Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан: от 15% в 2016 году до 13% в 2017 и в конце концов 9% в 2018-м", - отмечают социологи.

Украинцев больше стали беспокоить экологические проблемы (с 5-6 процентов до 10). За два года также несколько возросла озабоченность отношениями между гражданами Украины разных национальностей (с 3,5 процента до 5) и проблемами возрождения украинской нации (с 4 процентов до 6).

Статус русского языка в Украине как проблема занял одно из последних мест в списке тревог граждан страны (с 1 до 2 процентов).

В опросе приняли участие 2025 жителей старше 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах, подконтрольных властям Украины.

Ранее аналитики Центра социальных исследований "София" пришли к выводу, что почти 80 процентов граждан Украины не одобряют результаты работы президента Украины Петра Порошенко, 70 - Кабинета министров.

Согласно проведенному ими опросу, 49,1 процента граждан совсем не одобряют работу президента, 29,2 - скорее не одобряют, 12,8 - скорее одобряют, 3,7 - полностью одобряют, а 5,2 - затруднились ответить.