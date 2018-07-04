В Харьковской области при погрузке бронетехники погиб военнослужащий

3 июля в ходе погрузки бронетехники на железнодорожные платформы в Чугуевском районе Харьковской области погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Александр Скус.

Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

На данный момент проводится расследование обстоятельств произошедшего, но предварительной причиной уже назвали грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении погрузочных работ.

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Напомним, за 2014-2018 год в ходе конфликта в Донбассе Вооруженные силы Украины занесли в список небоевых потерь более 14 тыс. человек.