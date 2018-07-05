В украинском МВД рассказали об "идеальных сценариях" деоккупации Донбасса

На нынешнем временном отрезке у украинских властей есть несколько сценариев по возвращению контроля над временно оккупированными боевиками группировок "ЛНР" и "ДНР" районами Донецкой и Луганской областей.

Соответствующую информацию в четверг, 5 июля, озвучил Иван Варченко − советник главы украинского МВД Иван Варченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки", — считает Варченко.

Однако, как заявил советник министра внутренних дел, существует еще одна схема, куда как более сложная.

"Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально, и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии — это стратегии компромиссов", — подчеркнул Варченко.

По его мнению, наиболее вероятная схема разрешения конфликта на Донбассе, который, к тому же, позволить "каждой стороне конфликта выйти из него достойно", − это постепенное возвращение Украины на ныне неконтролируемые районы при помощи миротворческой миссии ООН.



Напомним, ранее сообщалось о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал полицейскую операцию по деоккупации Донбасса.