НАБУ завершило расследования хищения денег из казны Украины на строительстве проекта "Стена"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) закончили следствие по делу расхищения государственный средств во время воплощения в жизнь проекта "Стена" − строительства системы укреплений на границе с Российской Федерацией.

Соответствующее сообщение в четверг, 5 июля, опубликовали представители пресс-службы ведомства.

"В среду, 4 июля, материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты подозреваемых, после этого будет составлен обвинительный акт, и дело передадут в суд", − говорится в тексте.

Также в НАБУ рассказали о том, что во время следствия было доказано нанесение государству убытков на более чем 16,68 млн гривен должностными лицами, которые были отвечали за проект "Стена". Однако из-за завышения объемов выполненных работ, нецелевых трат денег и прочих коррупционных злоупотреблений проект закончился уголовными делами.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял о том, что на Харьковщине проект "Стена" закончен на 80%.