Погода в Украине 7-8 июля: на выходных ждем дождей с грозами и жары

Погода в Украине 7 и 8 июля будет дождливой. Температура в среднем составит +24-26 градусов.

Такой прогноз на ближайшие выходные дает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 июля

В субботу дождей в первую очередь стоит ждать жителям запада и центра страны. В Ивано-Франковске и Львове столбики термометров днем опустятся до +21+23 градусов.

В центральных регионах обещают грозы и порядка +24+26 градусов.

На востоке Украины жара до +30 градусов, но возможны осадки.

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А вот на юге солнечно и тепло. Столбики термометров днем поднимутся до +30 градуса. Ночью будет прохладнее – 18-19 градусов тепла.

В Киеве пасмурно, возможен дождь. Днем +24-26 градусов, ночью – +14-16 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко в своем метеоблоге обещает 7 июля влажную погоду с локальными дождями на большей части территории Украины. По ее прогнозу, в Крыму, Николаевской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях осадков не предвидится.

Потеплеет на два-четыре градуса, ожидается + 25-30 градусов. В Донецкой и Запорожской областях вероятно до +32 градусов.

Погода в Украине 8 июля

В воскресенье Украину практически полностью накроет дождями: оберечься получится разве что у юга страны.

На западе грозы и прохладней всего – преимущественно +21+23 градусов днем.

В центре и на севере дожди и тепло – в среднем, +24+26 градусов днем.

На востоке даже возможные осадки не победят жару – до +30 градусов.

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На юге Украины осадки не ожидаются. Днем +28-30 градусов, ночью +19-21 градусов.

В Киеве облачно, возможен дождь. Днем +24-26 градусов, ночью +14-16 градусов.

А вот по данным Диденко, 8 июля на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и тепло, даже жарко, + 25-32 градуса. А вот на западе похолодает до + 22-25 градусов. Также в западной части и на севере в воскресенье местами прогнозируются грозовые дожди.