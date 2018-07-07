В зоне ООС контрразведчики задержали военнослужащего ВСУ - члена "ДНР" (видео)

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала украинского военнослужащего, скрывшего участие в боевых действия на стороне террористической организации "ДНР" и обманом проникшего в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС).

Житель Херсонщины, гражданин Украины, в 2014 году добровольно присоединился к пророссийским террористам, нес службу в "штабе" террористической организации "ДНР" в оккупированном городе Часов Яр в Донецкой области. Также экс-боевик с оружием в руках верно служил своим хозяевам, выполняя указания главарей "ДНР" по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

В июле 2014 года, когда ВСУ начали очищать украинские города от террористов и наемников РФ, боевик оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину. Позднее - ирония судьбы - он был призван по мобилизации в ряды ВСУ, в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в Операцию Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки некоторое время после разоблачения держали бывшего боевика под контролем, пока 6 июля материалы о противоправной деятельности указанного лица не были переданы в Бахмутский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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Ранее, 21 июня, украинские разведчики захватили бывшего офицера 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону боевиков "ЛНР".