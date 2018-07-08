На заводе "Маяк" цинично прокомментировали гибель украинских военных под Ровно

Украинский сегмент Сети взбесил комментарий связанного с заводом "Маяк" активиста Александра Остапенко; тот заявил, на Ровенском полигоне военные погибли вовсе не от разрыва миномета "Молот".

По его мнению, таким образом, якобы прошел "естественный отбор".

"Это не "Молот" убивает. Это работает естественный отбор. Топор эволюции, так сказать", - написал он в комментариях к посту известной парвозащитницы и волонтера Ольги Решетиловой.

Высказывание вызвало в сети натуральный скандал - в первую очередь, из-за циничности комментария. Нашлись и те, кто указал, что Остапенко сознательно обнародует неверную информацию, завышая характеристики "Молота".

При этом активист подтверждает, что не является штатным сотрудником завода, а всего лишь работает с ним "по закрытой тематике". Остапенко порекомендовали извиниться, на что тот пообещал это сделать - не сегодня, так завтра.

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Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.