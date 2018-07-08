В Киеве на Оболони патрульные открыли огонь по подозреваемому

На проспекте Героев Сталинграда в Киеве сотрудники полиции ранили из табельного оружие попытавшегося скрыться подозреваемого мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Мужчину остановили для проверки документов. Когда выяснилось, что он находится в розыске, мужчина попытался сбежать.

"Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.

Мужчину загнали в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Полицейский выстрелил в воздух, а затем в ногу правонарушителю.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве Житомирской области недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю местную жительницу Валерию, на ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, колото-резаные раны.

По словам соседей, Валерия могла стать случайным свидетелем чего-то страшного. "Дочь вышла выгулять своего любимца кокер-спаниеля Нэша. А уже через час пес прибежал домой сам, с поводком, его уши были в крови", — рассказала мама погибшей Вера Никифорова.