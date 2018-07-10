Госкомтелерадио предлагает запретить 12 российских издательств

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания определелил 12 российских книгоиздательств, в отношении которых будет инициировано применение санкций.

Как сообщается на сайте ведомства, указанные издательства попали в "черный список" по причине систематического изготовления и распространения ими литературы антиукраинского содержания.

Так, в Госкомтелерадио заявили, что перечень книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, по состоянию на 10 июля в перечень содержит 184 наименования книжной продукции, при этом последнее обновление перечня состоялось 5 июля.

Также в сообщении сказано, что на согласование в соответствующие структуры направлен проект правительственного распоряжения, которым предусматривается введение санкций в отношении 12 юрлиц из РФ - конкретно, 9 издательств и 3 владельцев веб-сайтов, которые продают литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, и/или предоставляют возможность ее прочтения в режиме он-лайн.

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Напомним, ранее в Украине запретили книги авторства экс-лидера КПУ Петра Симоненко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.