В Кабмине испугались участи ФИФА и защитили свою Facebook-страничку

Кабинет министров Украины заблокировал возможность ставить оценку своей странице в Facebook.

Также отключена возможность написать отзыв, сообщает УНН.

При этом до сегодняшнего дня эти фунции были доступны.

Ранее пользователи Facebook в Украине пожаловались на блокировку аккаунтов, связанные с атакой на страницу Международной федерации футбола (ФИФА) и обвалом ее рейтинга.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

После этого ФИФА ограничила доступ к своей странице в соцсети.