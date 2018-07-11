"Пингвин дешево пиарится". Журналист обвинил Порошенко в политизации инцидента с Видой

Журналист Александр Дубинский с сарказмом проанализировал пост президента Петра Порошенко в Facebook, в котором тот официально поблагодарил хорватских футболистов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду "за поддержку Украины".

"Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена", - написал глава государства на своей странице в соцсети.

Дубинский считает, что уже на протяжении нескольких дней и сами футболисты, и многие украинцы пытаются доказать, что хорваты сказали: "Слава Украине" без политического контекста. И тут президент решает написать пост и снова добавить политики туда, где она не нужна.

"Вот скажите, он вменяем? Мы же неделю доказываем всем, что выкрик футболиста сборной Хорватии "Слава Украине" - это не политика. На кой черт этот пингвин делает такие публикации, которыми подчеркивает политический окрас заявления? Смысл? Очередной способ дёшево попиариться?", - написал журналист в Telegram.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо" отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.