Сын Порошенко убежал от протестующих владельцев евроблях

В центре Киева участники акции протеста, которые перекрыли выходы из Верховной Рады, заставляли нардепов возвращаться в здание парламента и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщает корреспондент Главкома, в поле зрения демонстрантов попал и сын президента Алексей Порошенко.

Свидетели инцидента рассказывают, что мужчины увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход. Однако он, заметив погоню, убежал от здания Верховной Рады дворами. Складывалось впечатление, что изначально наследник гаранта намеревался пройти мимо протестующих незамеченным.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.

Как ранее сообщалось, внедорожник нардепа Павла Пинзеника сбил под Радой протестующего. Позже политик заявил, что участник акции протеста сам бросился под его автомобиль.