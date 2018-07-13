"Все крайне сложно": Чийгоз рассказал подробности о голодовке Балуха

Состояние здоровья украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает бессрочную голодовку уже 115 дней, остается крайне сложным.

Ухудшает ситуацию тот факт, что в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, отметил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Вместе с ним в помещении содержат еще более 10 заключенных.

"Ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему желательнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", – цитируют Чийгоза "Крым.Реалии".

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Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

5 июля Балуху дали еще 5 тюрьмы и присудили штраф в 10 тысяч рублей за то, что он якобы избил начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Наш соотечественник, в свою очередь, заявил, что это Ткаченко напал на него.