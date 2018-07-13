Украине объявили крайне жесткий дедлайн, чтобы договориться с МВФ о транше

20 июля – крайний срок, когда украинское правительство еще может успеть договориться с МВФ о дальнейшем сотрудничестве. Иначе Украина рискует остаться без нового транша Международного валютного фонда.

Дело в том, что ровно через неделю эта валютная организация уходит на летние каникулы. Если не успеть до этого срока, то приезд миссии МВФ придется переносить на осень. А это в свою очередь резко снизит шансы получить от фонда какие-либо деньги.

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Как заявил президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала, в сентябре требования миссии – помимо поправок в закон об Антикоррупционном суде и тарифов на газ для населения – пополнятся требованием согласовать бюджет на следующий год.

"И этот процесс может затянуться до 2019 года. Это год выборов, публичную помощь получать не стоит", — цитирует Фиалу пресс-служба Ассоциации.

А так как МВФ не ведет переговоров о сотрудничестве во время избирательных кампаний, то транш Украина не получит, пока не пройдут президентские и парламентские выборы.

Отсутствие же транша грозит Украине дефолтом, резюмировал Фиала.

Напомним, в Минэкономразвития Украины прогнозируют рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%. "В 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман не исключает получения Украиной транша в 1-2 млрд долларов, "чтобы мы не свалились в пучину банкротства". "Но они будут спокойно наблюдать, как у нас будут депозитные ставки 20% годовых в гривне, как у нас будет курс 30-35 грн/$. Они на это будут спокойно смотреть. Они нам помогут, когда курс будет 60 грн/$, но когда курс будет 30-35 грн/$, они нам помогать огульно не будут", – уверен эксперт.