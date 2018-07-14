На Закарпатье пьяный чиновник на "евробляхах" устроил смертельное ДТП

В городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин, одна из них скончалась, другая получила травмы.

Как сообщает mukachevo.net, ДТП произошло поздно вечером в субботу, 14 июля.

Председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир за рулем внедорожника на словацкой регистрации на большой скорости сбил двух женщин - 1962 и 1947 года рождения.

Как сообщили очевидцы, после он въехал в отбойник и протаранил забор массажного салона. В авто чиновника была пассажирка. Они оба не пострадали.

Женщина 1962 года рождения от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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