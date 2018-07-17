Новое массовое отравление в детском лагере. В Донецкой области десятки школьников попали в больницу

В загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок" (село Сосновое Лиманского района Донецкой области) в результате отравления госпитализированы 33 школьника.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, в понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

"В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения г. Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет", — рассказал он в Facebook.

Правоохранители принимаются меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Также отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в частном лагере "Славутич" отравились двенадцать детей, а одна девочка впала в кому.